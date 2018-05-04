​Образовательная программа Сбербанка завоевала Effie Awards

Образовательная программа для предпринимателей «Бизнес класс», разработанная Сбербанком совместно с компанией Google, награждена премией Effie Awards.

Программа победила в одной из самых конкурентных номинаций премии — «Услуги и товары для бизнеса».

Участниками программы «Бизнес класс» являются 215 тыс. человек в 35 регионах страны. Прошло обучение более 42 тыс. человек. 70 % участников планируют в ближайшем будущем открыть собственный бизнес.

«Если в 1990-е предпринимателем мог стать практически любой энтузиаст, поскольку Россия переживала стремительный экономический рост, то сегодня бизнес требует хорошей подготовки, — считает старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов. — Сегодня на рынке формируется класс профессиональных предпринимателей, и Сбербанк активно участвует в этом процессе. В том числе как инициатор образовательных программ».

Effie Awards — крупнейшая международная премия в области маркетинга, рекламы и брендинга, которой в этом году исполнилось 50 лет. Конкурс проводится в 44 странах.