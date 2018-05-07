​Список улиц, которые будут перекрыты в Сургуте 9 мая//СХЕМЫ

8 и 9 мая в Сургуте будет ограничено движение автотранспорта в связи с празднованиями 73-летия Победы. Редакция siapress.ru на картах 2gis отметила участки улиц, проезд по которым будет перекрыт.
8 мая движение будет перекрыто:
- с 09.00 до 13.00 для проведения репетиции праздничных мероприятий по улице Энгельса: от улицы Гагарина до улицы Энергетиков;
- с 18.30 до 21.30 для проведения автопробега в рамках акции «Подвигу жить в веках!» по улице Гагарина: от дома № 26 до дома № 32.
09 мая движение будет ограничено:
- с 07.00 до 14.30 для проведения праздничных мероприятий по улице Гагарина: от перекрестка с улицей Энгельса до улицы Энергетиков;
- с 07.00 до 13.00 по улице Энгельса (от Югорского тракта до улицы Энергетиков), по улице Республики (от дома № 4 до улицы Энгельса), а также по проезду Советов (от улицы Республики до улицы Энергетиков).
- с 08.00 до 11.00 для формирования колонны участников Всероссийской акции «Бессмертный полк»: по улице Энгельса: от перекрестка с улицей Энергетиков до проспекта Ленина; по улице Университетской: от проспекта Ленина до улицы Сибирской; по проспекту Ленина: от перекрестка с улицей 30 лет Победы до улицы Университетской.
- с 10.30 до 13.30 для проведения легкоатлетической эстафеты по улице Энгельса: от улицы Республики до улицы Энергетиков, а также по маршруту: улица Энгельса, улица Республики, транспортная развязка: Республики – Набережный – Майская, проспект Набережный, перекресток: Набережный – Дзержинского, улица Дзержинского, транспортная развязка: Дзержинского – Ленина, проспект Ленина (участок от улицы Дзержинского до улицы Университетской), перекресток: Ленина – Бажова – Бахилова, транспортная развязка: Ленина – Островского – Майская, перекресток: Ленина – Свободы – 30 лет Победы, перекресток: Ленина – Университетская – Энгельса, улица Энгельса.
- с 17.00 до 23.00 для проведения реконструкции боевых действий и Праздничного Салюта, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, по проезду от перекрестка: улица Энгельса – Югорский тракт до улицы Никольской.