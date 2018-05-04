Сургутские водолазы извлекли из-подо льда первый в сезоне снегоход

3 мая специалисты МКУ «Сургутский спасательный центр» открыли рабочий сезон - извлекли из-подо льда первый в этом сезоне снегоход.

- На водоемах в окрестностях Сургута уже появились первые полыньи, потому выезд и выход на лед крайне нежелателен, - рассказал СИА-ПРЕСС директор СКУ «ССЦ» Олег Лапин.

По словам руководителя спасательного центра, ледоход в районе Сургута начнется не раньше, чем через три-пять дней. Лед в этом году решили не взрывать.

- Уровень воды ожидается менее трех метров, на два метра ниже, чем год назад, - добавил Олег Лапин.