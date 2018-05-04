В Сургуте пройдет окружной театральный фестиваль «Белое пространство» // ПРОГРАММА

Сургут станет площадкой для проведения VIII Окружного театрального фестиваля «Белое пространство», который стартует 31 мая и продлится до 4 июня.

Профессиональные труппы округа поборются за звание лучших на сценах Сургутского театра, филармонии, дворца искусств «Нефтяник», ЦКиД «Камертон» и Городского культурного центра.

Участие в «Белом пространстве» примут коллективы из Нягани, Нижневартовска, Нефтеюганска, Сургута и других городов Югры.

Напомним, что в прошлом году местом дислокации фестиваля был Ханты-Мансийск.

Телефоны для заказа билетов: 414-321; 711-818; 240-280.

