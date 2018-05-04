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​«Стыдно за город». В Тюмени разгорелся скандал из-за портрета Сталина на автобусной остановке

Портрет Иосифа Сталина привела к большому скандалу и очередному этапу битвы между сталинистами и противниками диктатора в Тюмени. Изображение с главой Советского Союза в период репрессий и Великой Отечественной войны разместили на автобусной остановке в рамках проекта, посвященного военачальникам в память о великой Победе. Тюменская журналистка (ныне живет в Екатеринбурге) Екатерина Загуменная написала у себя в фейсбуке, что ей редко бывает стыдно за родной город, но сейчас – тот самый случай.

«Ответить на вопрос, почему мне стыдно за портрет Сталина на остановке, невозможно в двух словах. Ответ очевиден любому, кто знает о массовых расстрелах и репрессиях, – рассказывает Загуменная в интервью 72.ru. – Стыдно было бы и за Екатеринбург, если бы я увидела такое там. Удивительно другое: как много людей, у которых наверняка в семье кто-то пострадал от репрессий, готовы закрыть на это глаза и рассуждать о неоднозначности Сталина или даже восхвалять его. Можно еще продолжить — съездите в березовую рощу на улице Федорова, посмотрите на камень в память расстрелянных в 1937 году, а потом — на остановку Цветной бульвар. Стыдно перед теми расстрелянными, ну и перед собой».

Не согласны с категоричной оценкой журналистки в местном совете ветеранов. «Это известная личность, которую нельзя взять и вычеркнуть из истории, – рассказывает председатель ветеранской организации Герман Смирнов. – Сталин напрямую связан с массовыми репрессиями в СССР. Но так или иначе — это весомая историческая личность. Он был руководителем и нёс большую ответственность. Также Иосиф Сталин внёс немалый вклад в дело победы в Великой Отечественной войне. Что касается оформления к 9 Мая, то это инициатива администрации, которая была согласована с тюменским советом ветеранов. В этом году в преддверии Дня Победы также были оформлены автобусные остановки с разными историческими портретами, на которых кроме изображения значимых личностей размещены объективные исторические факты о человеке».

Напомним, что Сургут тоже не избежал скандалов, связанных с именем и изображением Сталина. В сентябре 2016 года инициативные общественники установили его бюст на набережной Оби, в нескольких десятках метров от будущего мемориала жертвам политических репрессий. Это вызвало огромный резонанс, и в итоге через три недели бюст диктатора был демонтирован силами городской администрации, которая его установку не согласовывала.


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Сегодня в 10:34, просмотров: 277, комментариев: 7


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 12:35
Сургут может спать спокойно, меня нет в городе, а это значит не будет ничего. Сижу и ощущаю пустоту. Взглянув назад, вижу как принимает парад Победы товарищ Сталин. Как дэ Голь вымолил у него и Франция встала одной из стран победительниц. Как начертил границу Польши, одав ей то, что никогда не преналледало. Аки самостиймая получила львов.
Взглянув вперёд вижу много документов которые расскажут правду и товарищ Сталин будет в почёте
Сергей Б альберт леонов
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Сегодня в 13:15
Ничё тебя так на горе приплющило, не понарошку. Без волшебного порошка точно не обошлось. А так то да, с такими сталинистами город может спать спокойно. С путей что ли опытом поделился бы. Тогда бы вся стран спокойно спала.
444 альберт леонов
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Сегодня в 13:23
Тов. Леонов, вам не видно, как тов. Сталин с тов.(?) Гитлером Польшу делят? Как Сталин у Гитлера Литву, Латвию, Эстонию вымолил. Как с благословения Адольфа начертил границу Молдавии. Как получил у Гитлера Львов. Совсем-совсем не видите в своем хрустальном шаре?
Все документы уже и так в свободном доступе. О преступлениях вашего любимого палача русского народа правда известна.
Сергей Б
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Сегодня в 13:39
Не, сюда на Сиа точно Сталин нужен, чтоб от троллей любителей масквы зачистить.
444 Сергей Б
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Сегодня в 13:51
Троллинг это ваше: "Ничё тебя так на горе приплющило, не понарошку..." Чистый, беспримесный. Ну, и "на СИА Сталин нужен" тоже ни что иное как троллинг.
Судя по количеству приехавших жить, учиться и работать в столице нашей Родины, Москву любит буквально вся Россия
Серж
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Сегодня в 14:38
Вот если бы журналистке стало стыдно за Ельцин-центр, это было бы понятно. А так - трепачи и только.
Сергей Б 444
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Сегодня в 14:40
Ну а чё тогда здесь трешься со своим вонючим троллингом? Тебе на Тверской самое место.

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