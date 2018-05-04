​«Стыдно за город». В Тюмени разгорелся скандал из-за портрета Сталина на автобусной остановке

Портрет Иосифа Сталина привела к большому скандалу и очередному этапу битвы между сталинистами и противниками диктатора в Тюмени. Изображение с главой Советского Союза в период репрессий и Великой Отечественной войны разместили на автобусной остановке в рамках проекта, посвященного военачальникам в память о великой Победе. Тюменская журналистка (ныне живет в Екатеринбурге) Екатерина Загуменная написала у себя в фейсбуке, что ей редко бывает стыдно за родной город, но сейчас – тот самый случай.

«Ответить на вопрос, почему мне стыдно за портрет Сталина на остановке, невозможно в двух словах. Ответ очевиден любому, кто знает о массовых расстрелах и репрессиях, – рассказывает Загуменная в интервью 72.ru. – Стыдно было бы и за Екатеринбург, если бы я увидела такое там. Удивительно другое: как много людей, у которых наверняка в семье кто-то пострадал от репрессий, готовы закрыть на это глаза и рассуждать о неоднозначности Сталина или даже восхвалять его. Можно еще продолжить — съездите в березовую рощу на улице Федорова, посмотрите на камень в память расстрелянных в 1937 году, а потом — на остановку Цветной бульвар. Стыдно перед теми расстрелянными, ну и перед собой».

Не согласны с категоричной оценкой журналистки в местном совете ветеранов. «Это известная личность, которую нельзя взять и вычеркнуть из истории, – рассказывает председатель ветеранской организации Герман Смирнов. – Сталин напрямую связан с массовыми репрессиями в СССР. Но так или иначе — это весомая историческая личность. Он был руководителем и нёс большую ответственность. Также Иосиф Сталин внёс немалый вклад в дело победы в Великой Отечественной войне. Что касается оформления к 9 Мая, то это инициатива администрации, которая была согласована с тюменским советом ветеранов. В этом году в преддверии Дня Победы также были оформлены автобусные остановки с разными историческими портретами, на которых кроме изображения значимых личностей размещены объективные исторические факты о человеке».

Напомним, что Сургут тоже не избежал скандалов, связанных с именем и изображением Сталина. В сентябре 2016 года инициативные общественники установили его бюст на набережной Оби, в нескольких десятках метров от будущего мемориала жертвам политических репрессий. Это вызвало огромный резонанс, и в итоге через три недели бюст диктатора был демонтирован силами городской администрации, которая его установку не согласовывала.