​Ханты-Мансийский НПФ в десятке лидеров по доходности пенсионных накоплений

Банк России опубликовал итоги инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов за 2017 год.

Среди крупных НПФ, размер пенсионных накоплений которых превышает 10 млрд рублей, Ханты-Мансийский НПФ занимает шестое место.

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений составила 9,94%, а после выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду - 8,16%.

На счета клиентов по обязательному пенсионному страхованию Ханты-Мансийский НПФ начислил инвестиционный доход в размере 8,36%.

Инфляция, по данным Росстата, составила в 2017 году 2,5%.

Между тем, ряд фондов показали по итогам года отрицательную доходность:

НПФ Электроэнергетики -1,63% (после выплаты вознаграждения - 1,7%)

НПФ «Будущее» -1,85% (после выплаты вознаграждения - 2,01%)

НПФ «РГС» -2,37% (после выплаты вознаграждения - 2,86%)

НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» -5,23% (после выплаты вознаграждения - 5,26%)