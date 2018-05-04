​В сургутский памятник медсестре заложена «капсула времени»

В 2007 году на территории Сургутского окружного травмцентра презентовали скульптуру медсестры. Многие сургутяне знают этот памятник, а вот о том, что он «с секретом» известно немногим. В тот год в основание монумента была заложена «капсула времени». Как поделилась с СИА-ПЕРЕСС главная медсестра учреждения Яна Баранова, ее коллеги оставили послание будущим поколениям. Они рассказали об особенностях своей работы, форме одежды, распорядке дня, а также написали пожелания. В 2050 году капсулу вскроют, и, возможно, заменят ее на новую – еще на полвека.