​У вас есть Twitter? Смените пароль, его могли украсть

Всем счастливым владельцам аккаунтов в Twitter следует сменить пароль, советует руководство компании. Оказывается, недавно там была обнаружена некая уязвимость, из-за которой ваш драгоценный аккаунт могли увести. Дело в том, что система «запоминания» паролей шифровала их, но случайно заносила в одну базу, где они были сохранены в первозданном виде. Не факт, что кто-то мог до них добраться, но лучше обезопасить себя, сообщается в пресс-релизе компании.