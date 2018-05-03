​За столиком любимой кафешки: в Сургуте официально открыт сезон летних кафе

Согласно постановлению сургутской думы, уличные кафе могут работать с 1 мая до 15 октября. Устанавливать такие точки общепита разрешено на земельных участках близ стационарных объектов торговли продуктами питания, либо капитальному зданию кафе. Они должны быть эстетично и правильно расположены в соответствии с архитектурой города. И, безусловно, они должны соблюдать правила торговли. Также можно размещать шатры на эксплуатируемых кровлях, верандах, террасах и балконах действующих ресторанов, если это не нарушит права собственников соседних домов. размещаться они должны в соответствии с правилами землепользования.