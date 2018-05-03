​СМИ: Владимир Путин, возможно, откажется от торжественного проезда по Москве перед инаугурацией

Президент Владимир Путин перед вступлением в очередной срок может отказаться от торжественного проезда по Москве в сопровождении эскорта из ФСО, пишет newsru.com. Однако каких-то официальных подтверждений этому пока нет. Нельзя исключать, что высшее руководство страны побережет энергию силовиков, которую те потратили бы на «наведение порядка» по всему пути следования кортежа, как это было в 2012 году. Напоминаем:

С другой стороны, ранее предполагалось, что президент обновит свой статус главы государства на отечественной разработке – лимузине «Кортеж», сделанной специально для национального лидера. Напомним, что инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая, после чего глава государства отправит правительство в отставку, а затем объявит имена нового кабинета министров.