16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,7148   EUR  74,8125  

​Свеча памяти, автопробег, Бессмертный полк, реконструкция битвы и салют: как в Сургуте отметят День Победы // ПРОГРАММА

Администрация Сургута обещает интересную и наполненную событиями программу ко дню празднования 73-ей годовщины победы в Великой Отечественной войне. Основная часть мероприятий придется на 8 и 9 мая.

8 мая начало положит акция «Вальс победы», которая стартует в 17.30 на площади Сургутского университета. Далее планируется «Живая цепь памяти»: студенты и все желающие выстроятся от площади СурГУ до Мемориала Славы на улице Гагарина для возложения цветов.

В 18.20 состоится арт-моб «Никто не забыт, ничто не забыто», организованный студентами Сургутского профессионального колледжа на площадке у Мемориала Славы. Там молодежь проведет серию акций, одна из которых состоит в том, что молодые люди отожмутся не менее 73 раз каждый.

Параллельно в 18.00 на парковке Ледового дворца спорта выстраивается колонна для автопробега, планируется не менее 150 машин.

В 19.00 автомобилисты и студенты собираются на площади Мемориала Славы, и начинается молодежная концертная программа «Подвигу жить в веках», где взрослое поколение и молодые люди смогут показать свое отношение к Победе на разделенной, двухуровневой сцене.

В 21.00 финалом станет зажжение свечи памяти, в знак уважения тем героям, которые своим трудом, волей и жизнями одержали победу в войне. Огонь передаст пожилой мужчина своему внуку, а затем и автокавалькаде, которая провезет свечу по знаковым местам: Мемориал Славы – Памятник Мужеству рыбаков (на территории бывшего рыбокомбината, где трудились тыловики) – Обелиск сургутян ушедших на фронт (в речпорту, откуда жители Сургута и района уходили на фронт).

Окончание автопробега состоится на площади нефтяников, где подведут итоги и проведут конкурс на лучшее украшение автомобиля в военной тематике.

«К сожалению, с каждым годом свидетелей войны становится все меньше. Наша задача сейчас сохранить память и передать ее новым поколениям, поэтому такое количество мероприятий и организуются в молодежной среде», – отмечает Владимир Фризин, председатель комитета культуры и туризма администрации города.

9 мая в первой половине дня планируются спортивная эстафета, концерты, марш, куда приглашены ветераны Великой Отечественной войны.

Наиболее ожидаемой и массовой по праву считается акция «Бессмертный полк», сбор колонны начнется в 9.00, в 10.15 планируется старт. Маршрут с прошлого года не изменился: сбор перед зданием «Газпром», на улице Университетской, и движение до Мемориала Славы. По маршруту следования будут задействованы все три полосы движения.

В 11.00 перед Мемориалом состоится митинг и возложение цветов к Вечному Огню, а после лития.

В микрорайонах с 12.00 будут работать площадки с праздничными программами.

На всех пунктах проведения мероприятий, кроме Мемориала Славы, будет организованна акция «Солдатская каша».

В 18.00 на площадке за Ледовым дворцом спорта состоится кульминационное историко-культурное действие – реконструкция взятия Зееловских ворот, близ Берлина. В программе заявлен воздушный бой, разрывы гранат, пиротехническая стрельба из пушек и орудий, военная техника, в том числе настоящий немецкий танк Т-4.

Фото inosmi.ru

Далее в 19.30 выступит пилотажная группа «Барсы». После чего, в 20.00, на сцене той же площадки состоится концерт. Финалом станет праздничный салют в 22.00.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:24, просмотров: 1384, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
альберт леонов
не нравится
04 мая в 12:39
Жаль меня не будет

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Чем закончился пилотный проект по безналичной оплате проезда в общественном транспорте города? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Чем закончился пилотный проект по безналичной оплате проезда в общественном транспорте города? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
На маршруте №4 были запущены пилотные проекты систем «Ехать быстро» и «Золотая корона»
Лилия Сулейманова Сегодня в 11:55
225 0
​Привычное в Подмосковье

​Привычное в Подмосковье
Сургутяне могут приобрести себе жильё от Сибпромстроя в часе езды от центра столицы
Полина Амирова Сегодня в 10:16
222 0
​Кадеты из Сургутского района встретят День Победы в городе-герое // ВИДЕО ПРОВОДОВ

​Кадеты из Сургутского района встретят День Победы в городе-герое // ВИДЕО ПРОВОДОВ
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 06 мая в 12:13
342 0
​Руководитель СМДТ Тамара Лычкатая отмечает юбилей

​Руководитель СМДТ Тамара Лычкатая отмечает юбилей
Одной из первых юбиляра поздравила председатель думы города Надежда Красноярова
Сергей Степанов 06 мая в 09:35
628 1
"Список Форбс" Сургута // ИНФОГРАФИКА

"Список Форбс" Сургута // ИНФОГРАФИКА
Рейтинг доходов депутатов окружной думы от СИА-ПРЕСС
Редакция СИА-ПРЕСС 05 мая в 23:28
1229 8
Сибпромстрой временно закроет доступ из подъездов в один из своих паркингов

Сибпромстрой временно закроет доступ из подъездов в один из своих паркингов

Таким образом компания борется с вандалами
Полина Амирова 04 мая в 17:13
837 0
​«Мстители: Война бесконечности». 10 причин сходить на новый фильм Marvel (без спойлеров)

​«Мстители: Война бесконечности». 10 причин сходить на новый фильм Marvel (без спойлеров)
Такого от фильма про супергероев вы вряд ли ждали
Анастасия Якупова 04 мая в 17:00
725 0
Что вам нравится в Сургуте? // ТЕСТ

Что вам нравится в Сургуте? // ТЕСТ
Перед вами 33 фотографии, иллюстрирующие особенности нашего города. Поставьте лайк или дислайк и посмотрите, сколько сургутян солидарны с вами!
Редакция СИА-ПРЕСС 04 мая в 15:41
1172 2
Где в Сургуте подготовят питомца к летнему сезону? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

Где в Сургуте подготовят питомца к летнему сезону? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
Домашним животным, если вы берете их с собой на отдых, как минимум потребуется вакцинация
Лилия Сулейманова 04 мая в 15:04
638 2
Чешские ученые намерены лечить клещевой энцефалит «Арбидолом». Это бред или прорыв?

Чешские ученые намерены лечить клещевой энцефалит «Арбидолом». Это бред или прорыв?
«Если разбираться с новостью подробнее, сразу вспоминается анекдот: «не «Волгу», а три рубля; не выиграл, а проиграл – а в остальном всё верно»
Анастасия Якупова 03 мая в 14:51
865 1
Кто получил место в детском саду в Сургуте? // СПИСКИ

Кто получил место в детском саду в Сургуте? // СПИСКИ
В списках значатся 5224 дошкольника. Больше всего — с трех до четырех лет
Александра Поткина 03 мая в 12:10
876 0
​У портала siapress.ru и газеты «Новый Город» – новый главный редактор

​У портала siapress.ru и газеты «Новый Город» – новый главный редактор
Редакция СИА-ПРЕСС 03 мая в 10:56
1946 47
​Тренер

​Тренер
В последнее время часто повторяю, что в российском кино без опаски можно ходить только на фильмы про спорт.
Светлана Мосендз, кинолюбитель 02 мая в 12:00
633 0
Жители Сургутского района хорошо знают, что такое тяжелый труд

Жители Сургутского района хорошо знают, что такое тяжелый труд
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 01 мая в 16:24
1250 2
Первомай был и остается символом мира и единения

Первомай был и остается символом мира и единения
В этот день мы выражаем признательность, в первую очередь, представителям старшего поколения, приехавшим со всех союзных республик в ­­­­­­­­центр сразу шести ударных комсомольских строек.
Вадим Шувалов, глава Сургута 01 мая в 11:26
1194 25
​Первомай – праздник тех, кто ставит высокие профессиональные цели и следует им!

​Первомай – праздник тех, кто ставит высокие профессиональные цели и следует им!
Ирина Урванцева, депутат думы Югры, главврач БУ «Окружной кардиологический диспансер» 01 мая в 10:59
465 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика