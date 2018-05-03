​Россия занимает второе место в мире по доле «тюремного» населения. Она у нас в разы больше, чем даже в Китае

По итогам исследования, проведенного группой World Prison Brief, Россия заняла второе место в мире по количеству заключенных на 100 тысяч человек – у нас их 415. Больше – только у США, где из 100 тысяч человек 666 находятся в местах не столь отдаленных, пишет телеграм-канал Maps&Data со ссылкой на портал Statista. «Почетное» третье место по доле «тюремного» населения занимает Бразилия.

Если говорить об абсолютных цифрах, то лидером по-прежнему остается США – там сроки мотают 2,1 млн человек, затем идет Китай (1,6 млн человек – правда, всего 118 на 100 тысяч населения), затем Бразилия (676 тысяч человек) и только потом Россия (601 тысяча человек). Всего же в мире «сидит» около 10,5 млн человек, то есть в России находится 5,7 процента всех арестантов планеты.