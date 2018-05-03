​С 1 июля оформлять ветеринарные сопроводительные документы нужно в электронной форме

Ветеринарный центр Сургута сообщает, что с 1 июля этого года оформление ветеринарных сопроводительных документов будет производиться в электронной форме.

Для этого владельцам личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, убойных пунктов, перерабатывающим предприятиям, магазинам и торговым сетям, общепитам, в том числе и социальным, необходимо зарегистрироваться в Федеральной государственной информационной системы «Меркурий».

Подробную информацию можно получить в филиале БУ «Ветеринарный центр» по телефону 31-90-53.