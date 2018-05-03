Администрация Сургута сообщает, что в связи с погодными условиями общегородской субботник переносится на 12 мая.
Дополнительную информацию об организации Акции можно получить по телефонам: (3462)52-45-66, 52-45-54, 52-45-51.
Администрация Сургута сообщает, что в связи с погодными условиями общегородской субботник переносится на 12 мая.
Дополнительную информацию об организации Акции можно получить по телефонам: (3462)52-45-66, 52-45-54, 52-45-51.
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