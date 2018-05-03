В 2017 году рекордное за 24 года количество россиян попросили убежище в других странах

Количество российских граждан, которые в прошлом году попросили американские власти предоставить им убежище, обновило 24-летний рекорд и составило 2664 заявки. Об этом сообщает Радио Свобода.

В последний раз такой всплеск наблюдался в 1994 году (2127 шт). Также более 12 тысяч россиян в прошлом году попросили убежище в странах Евросоюза. В Германию, например, поступило почти пять тысяч заявлений (по данным правительства этой страны — около 90 процентов из них гомосексуалы из Чечни).

Отметим, что в статистику включены лишь те люди, которые обращаются с просьбой о предоставлении убежища впервые.

Конкретных причин, по которым россияне просят убежище, не называют.