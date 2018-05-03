Весь май ​«РЖД» возит инвалидов и участников Великой Отечественной войны бесплатно

По сообщению пресс-службы «РЖД», в течение всего мая компания готова обеспечить бесплатными билетами ветеранов и участников ВОВ, а также одного сопровождающего, на поезда в вагоны всех классов обслуживания (включая СВ и «Люкс») и на высокоскоростные поезда «Сапсан».

Кроме того, с данных пассажиров не будут взиматься сборы за любую работу с проездными документами (оформление, резервирование, переоформление, восстановление, возврат) и сервисные услуги (постельное белье и питание). В количестве поездок ограничения также нет.

Для оформления бесплатного билета пассажиру нужно будет предъявить на кассе паспорт и документ, подтверждающий право на льготу.