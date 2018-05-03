В течение 22 дней экипаж вертолетов «ЮТэйр» занимался транспортировкой участников семнадцатой высокоширотной экспедиции на
ледовой базе «Барнео» недалеко от Северного Полюса.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, экипаж занимался поиском льдины, подходящей для размещения лагеря; перевозом десантной команды и оборудования для строительства ледовой взлетно-посадочной полосы для самолета Ан-74. Сотрудники «ЮТэйр-Вертолетные услуги» выполнили все поставленные задачи, совершив за время экспедиции более 30 полетов на Северный Полюс.
В Сургут вернулся экипаж вертолетов с Северного Полюса
В течение 22 дней экипаж вертолетов «ЮТэйр» занимался транспортировкой участников семнадцатой высокоширотной экспедиции на
ледовой базе «Барнео» недалеко от Северного Полюса.
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