​Вартовчанин получит 58 тысяч рублей за находку в лесу

В конце апреля в Югре прошла акция «Оружие-2018». Жители округа могли добровольно сдать оружие и патроны за вознаграждение. Всего гражданами Югры было сдано 9 единиц огнестрельного оружия, свыше 3200 патронов, и более двух килограммов пороха. Общая сумма вознаграждения составит 90 000 рублей.

58 тысяч рублей за сданные 2,5 тысячи боевых патронов получит житель Нижневартовска. Как утверждает мужчина, патроны он обнаружил в лесу, но не смог унести все, так как часть примерзла к земле.На указанном им месте сотрудники полиции нашли еще свыше 400 патронов.