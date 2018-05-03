В Сургуте определили места первой генеральной уборки

900 человек ждет на общегородском субботнике 5 мая администрация Сургута. Информацию о территориях специалисты отдела по охране окружающей среды разошлют волонтерам сегодня в течение рабочего дня.

- Ожидается, что в мероприятии примут участие 900 человек. Именно для такого количества людей мы подготовили инвентарь, - рассказал СИАПРЕСС начальник отдела по охране окружающей среды Андрей Тихомиров. – В канун годовщины Великой Победы необходимо навести порядок на территории, ядром которого можно определить Мемориал Славы: ул. Гагарина, Энергетиков, Энгельса, Майскую. А также участок с кедровым садом в районе Старого Сургута.

По словам Тихомирова, субботник 5 мая станет первым мероприятием в цикле большой генеральной уборки Сургута, которую планируется завершить к 9 июня.