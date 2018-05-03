Какие югорские семьи получат 116 тысяч рублей до конца года?

Изменения в закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» продлевают сроки выплат семейного капитала до конца 2018 года. Напомним, право на получение субсидии возникает после рождения или усыновления третьего ребенка. То есть, те семьи, которые в наступившем году только ждут пополнения, могут рассчитывать на субсидию. Размер ее составляет 116 тысяч рублей. По предварительным подсчетам его получателями станут около пяти тысяч семей.

Добавим, югорский семейный капитал является дополнительной мерой финансовой поддержки к действующей федеральной норме. Так же, как и материнский капитал, его нельзя обналичить.