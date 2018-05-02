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​Один из самых дорогих гостей Сургута – Валерий Гергиев – празднует 65-летие

Сегодня, 2 мая, 65 лет исполнилось легендарному дирижеру, художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву. Поздравления ему направили президент, премьер-министр, мэр Москвы и многие другие статусные лица. Нет сомнений, что в их числе и гендиректор Сургутнефтегаза Владимир Богданов, который выступает спонсором Мариинского театра, в благодарность за что Валерий Гергиев неоднократно выступал в Сургуте на родной площадке главного градообразующего предприятия – дворце искусств «Нефтяник».


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Сегодня в 19:12, просмотров: 37, комментариев: 0


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