​Британские социологи выяснили, кто больше всех пьет. Оказывается, все дело в доходе

Чем больше человек получает, тем чаще он употребляет алкоголь. По крайней мере, к такому выводу пришли британские социологи, пишет lenta.ru. Меньше всего – 51 процент – пьют среди представителей простых рабочих профессий. А вот среди высококвалифицированных специалистов количество выпивающих алкоголь доход до 71 процента.

Связь между достатком и употреблением спиртного тоже есть. Так, выпивают 46,5 процента людей, получающих меньше 11 тысяч евро в год. А среди тех, кто получает более 45 тысяч евро в год, выпивающих уже более 80 процентов.