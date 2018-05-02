​Глава Олимпийского комитета России уходит в отставку

Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Олимпийского комитета России. Об этом пишет РБК. Сам Жуков объясняет свой уход большой загруженностью в нижней палате парламента. Напомним, что при Жукове произошел скандал с дисквалификацией России на Олимпиаде в Пхенчане из-за подозрений в создании государственной систем поддержки допинга в нашей стране.