​Viber восстановил свою работу, частично прерванную «из-за решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру»

Самый популярный в России мессенджер Viber снова полностью работает. Согласно сообщению, которое разлетелось всем пользователям, Viber «придерживаться политики конфиденциальности и безопасности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование звонков, всех групповых и личных чатов по умолчанию».

Ранее, напомним, Viber пострадал от «решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру», который Telegram, сохранивший работоспособность на всем протяжении блокировки. Самым большим успехом Роскомнадзора в битве против Telegram было отключение света на серверах в Нидерландах, что привело к масштабным сбоям работы мессенджера по всей Европе.