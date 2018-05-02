​Теперь забегают! Российских биатлонистов может возглавить легендарный Бьорндален

Уле-Эйнар Бьорндален, который известен любому российскому (да и мировому) любителю биатлона еще с 90-х годов, может возглавить мужскую сборную России в качестве старшего тренера. Об этом пишет newsru.com со ссылкой на материал Норвежского телеграфного бюро. По их информации, нынешний тренер россиян Рико Гросс вскоре покинет главный биатлонный штаб из-за неудовлетворительных результатов работы в минувшем сезоне.

Что касается Бьорндалена, то его можно назвать самым титулованным биатлонистом в истории – у него 13 олимпийских медалей, из которых восемь золотых. Жаль, что он может прийти в сборную после того, как накануне стало известно о лишении России всех этапов Кубка мира и Кубка IBU.