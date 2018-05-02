​В Сан-Паулу сгорела и рухнула многоэтажка, неизвестна судьба 34 человек // ВИДЕО

Чудовищный пожар произошел накануне, 1 мая, в Сан-Паулу. Сгорел и рухнул 24-этажный дом, который официально был вроде как заброшен, но де-факто там жили более 100 семей, которым местные власти никак не могли найти нормальное жилье. По предварительной информации, пожар начался из-за семейной ссоры – жена толкнула мужа, когда в это время подливал горючее вещество, и их одежда загорелась. Сами они выскочили из одежды (а потом – из дома), но огонь очень быстро охватил сначала квартиру, а потом всю постройку. Достоверно известно о гибели одного человека – он спрыгнул с высоты. Судьба 34 человек неизвестна – они могли находиться в злосчастном доме.