​Эксперты: российские расходы на оборону снизились впервые за 19 лет

В 2017 году военные расходы России снизились впервые с 1998 года – они составили $66 млрд долларов, что на 20 процентов меньше, чем в 2016 году. Такие расчеты привел Стокгольмский международный институт исследований проблем мира. При этом в Европе и США на фоне опасений по поводу России военные расходы, напротив, выросли – блок НАТО потратил на оборону почти $900 млрд.

Удивительно, но российское сокращение военных расходов на $13,9 млрд стало самым крупным во всем мире, в то время как самый большой рост показал Китай – на $12 млрд. А лидерство по расходам на оборону в мире составляет США – $610 млрд.