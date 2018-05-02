После того, как правящая партия отказалась поддержать кандидатуру оппозиционного политика Никола Пашиняна на пост премьер-министра, он призвал своих сторонников к мирному протесту. Так и вышло: на улицы вышли десятки тысяч человек, они заблокировали дороги, входы во многие ведомства, перекрыта и трасса в аэропорт.
В Ереване продолжаются протесты. Дороги перекрыты, люди ходят в аэропорт пешком
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