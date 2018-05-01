​Первомай в Сургуте: мороз, и солнце, и цветы // ФОТО

Более 45 тысяч сургутян приняли участие в первомайской демонстрации. Колонна растянулась на пять километров: замыкающие стартовали с улицы Артема, а самые первые коллективы – на Ленина. По традиции в самый многочисленный город Югры накануне 1 мая прибыла и губернатор Наталья Комарова.

Вместе с руководством администрации Сургута, почетными гражданами, депутатами, ветеранами она на протяжении трех часов приветствовала участников праздничного шествия.

Нефтяники, газовики, энергетики, коммунальщики, врачи, учителя, социальные работники, школьники и студенты, члены политических партий, коллективы детских садов города, а также представители культурных, спортивных заведений, малого и среднего бизнеса, и общественных объединений — трудовые коллективы Сургутав этот день объединились под лозунгами о своих правах, достойной зарплате, стабильности и благополучия...

Самой многочисленной традиционно стала колонна Сургутнефтегаза.

Каждый коллектив старался как можно ярче украсить свою колонну шарами, цветами, эмблемами и флагами. Кстати, несмотря на утренний заморозок, в шествии участвовало много детей.

Улица Ленина только раз в год становится эпицентром демонстрации. Магазины, кофейни и продавцы первых привозных букетов ландышей и сирени 1 мая сделали хорошую выручку. На услуге туалета неплохо заработало и агентство воздушных сообщений, так что надеемся, что подъезды соседних домов пострадали несильно.

По окончании праздничной демонстрации состоялось традиционное возложение цветов к мемориальной доске Героя Социалистического Труда, ветерана Великой Отечественной войны Василия Бахилова.

В целом праздник прошел спокойно, без серьезных нарушений правопорядка и покоя граждан.