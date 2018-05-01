​Тюменка спела песню AC/DC на болгарском шоу «Голос» и сорвала овации // ВИДЕО

Тюменка Анна Халембакова неожиданно прославилась в дружественной Болгарии, спев на слепых прослушиваниях местной версии шоу «Голос» знаменитый хит группы AC/DC«Shook me all night long». Как пишет vsluh.ru, Анна окончила Тюменский колледж искусств по классу эстрадного вокала, а затем еще и Тюменскую академию культуры и искусств и социальных технологий. После она переехала в Москву, где преподает вокал в британской школе.

Любопытно, что в болгарский «Голос» она попала случайно – во время отпуска она увидела рекламу этого шоу, и решила попробовать. Получилось здорово.