​«Это разврат!» Тюменец направил Владимиру Путину петицию с требованием лишить Киркорова звания «народного артиста»

Мрачная тень забвения нависла над российским поп-исполнителем Филиппом Киркоровым – в сети опубликована петиция с требованием лишить его звания народного артиста России. Автор возмущения — житель Тюмени — направил ее президенту Владимиру Путину и министру культуры Владимиру Мединскому. Он утверждает, что в новом клипе Киркорова «Цвет настроения синий» «открыто пропагандируется развратное поведение, а также употребление алкогольных напитков и используется нецензурная лексика».

Таким образом, считает автор петиции, Киркоров более не имеет права находиться в сонме таких реально народных артистов, как Исаак Шварц, Константин Райкин и Алексей Герман.