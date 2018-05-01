​Ни Тюмени, ни Хантам. Россию лишили этапов Кубка мира по биатлону

Россия лишилась этапов Кубка мира и Кубка IBU по биатлону, пишет lenta.ru. Согласно предварительному расписанию на сезон 2018/19, этапы пройдут в девяти странах (Словения, Австрия, Чехия, Германия, Италия, Канада, США, Швеция и Норвегия), среди которых Россия не значится. Правда, как утверждают организаторы из IBU, расписание и места проведения большого биатлона еще может поменяться.

Напомним, что в минувшем сезоне 2017/18 годов два этапа кубка IBU прошли в Увате и Ханты-Мансийске, и еще этап Кубка мира приняла Тюмень. В предстоящем сезоне есть шанс, что югорчане и тюменцы свидетелями большого биатлона на родных площадках не станут.