​Закрома родины! Россияне прячут только в британских офшорах около $47 млрд

Россия – очень богатая страна, которая еще умудряется откладывать про запас. По крайней мере так полагают в неправительственной организации Global Witness, которая опубликовали данные о хранящихся в британских офшорах российских 34 миллиардах фунтов стерлингов, что равняется 47 млрд долларов. А за последние десять лет, как пишет Медуза со ссылкой на The Times, через британские офшоры прошли около 110 млрд фунтов стерлингов, связанных с Россией.

Искомые $47 млрд – это на $3 млрд больше, чем лежит на депозитах Сургутнефтегаза. В рублях это почти 3 трлн, то есть около 150 годовых бюджетов Сургута.