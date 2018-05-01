​Вместе веселее! В Иране тоже запретили Telegram

Замечательное пополнение в числе стран, где запрещен Telegram – суд Ирана постановил заблокировать мессенджер на территории страны. Об этом пишет Медуза. В Иране злосчастным Telegram пользуются больше, чем в России – 40 млн человек (из 80-миллионного населения). Вообще там уже запрещали этот мессенджер, но в январе зачем-то снова открыли к нему доступ, чтобы снова запретить в конце апреля.

В России, напомним, Telegram запретили в середине апреля, а накануне в Москве прошел большой митинг в поддержку мессенджера и «цифрового сопротивления» в принципе. На него пришли, согласно информации «белого счетчика», около 12 тысяч человек.