​Что теперь будет на Донбассе... Американские противотанковые ракеты Javelin поступили в армию Украины

Американские противотанковые ракеты Javelin поступили на вооружение в армию Украины. Это подтвердил Петр Порошенко, чьи слова цитирует РБК: «Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности».

Всего речь идет о 37 ракетных комплексах и 210 ракетах, чья стоимость составила $47 млн. И это не вся военная помощь США по отношению к Украине – Конгресс одобрил поставки оружия на $200 млн.

Россия, чьих солдат ни в коем случае нет на Донбассе, уже осудила практику вооружения украинской армии, считая, что это дестабилизирует ситуацию в регионе. США совместно с Украиной утверждают, что ракетные комплексы будут стоять исключительно на оборонительных позициях, дабы «противостоять провокациям террористов».