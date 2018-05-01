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​Ура. В России минимальный размер оплаты труда добрался до прожиточного минимума

Сегодня, 1 мая, в День солидарности трудящихся, в России есть хорошая новость для трудящихся – согласно вступившему в силу федеральному закону, МРОТ теперь сравнялся с прожиточным минимумом – они оба составляют 11 163 рубля в месяц. Пока вы раздумываете о том, как прожить на прожиточный минимум, мы напомним, что до сегодняшнего дня МРОТ составлял 9 468 рублей. Об этом рассказывает РБК.

По утверждению президента Владимира Путина, изменение в законе о МРОТ улучшит положение по меньшей мере 4 млн россиян, кому теперь поднимут зарплату. Кроме того, от уровня МРОТ рассчитываются пособия для беременных и другие выплаты. Для того, чтобы местные власти смогли поднять некоторым своим бюджетникам зарплаты до тех самых 11 163 рублей, федеральный центр выделил дополнительные деньги для регионов.


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Сегодня в 11:20, просмотров: 186, комментариев: 0


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