Под Мегионом инструктор и его подопечная получили серьезные травмы, из-за неисправного парашюта

В Югре 29 апреля 15-летняя девушка и ее инструктор получили серьезные травмы, прыгая с парашютом. Они упали с высоты двух тысяч метров в районе аэродрома под городом Мегионом — у спортсменов не раскрылся основной парашют, а запасной сработал лишь перед падением на землю.

Инструктор принял удар на себя, за его жизнь сейчас борются врачи. Подросток также находится в реанимации, но ее жизни ничто не угрожает.

В Следственном комитете завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.