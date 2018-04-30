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​СМИ: Сургутнефтегаз может попасть под ужесточенные санкции США

В этом случае компания не сможет производить расчеты в долларах. А это критично

teknoblog.ru
teknoblog.ru

Инвесторы опасаются введения санкций США против Сургутнефтегаза после того, как гендиректор компании Владимир Богданов 6 апреля был включен в санкционный список, сообщает Bloomberg.

Напомним, у компании самый большой в стране запас наличных — более 44 млрд долларов, более 90 процентов которых хранится в иностранной валюте.

Если компания попадет под санкции, то для нее станут невозможными любые расчеты в долларах. Как отмечают эксперты, сейчас большая часть денег СНГ хранится в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке и российском подразделении «Юникредита». Эти финансовые организации в случае введения санкций смогут продолжать хранить депозиты, но пополнять или продлять их будет проблематично.


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Сегодня в 13:23, просмотров: 269, комментариев: 7


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 14:59
СИА, что за фейковая информация? Даже зайдя на указанный вами мусорный сайт - там никакой информации про переживания инвесторов.
Удаляйте.
Моби
не нравится
Сегодня в 15:12
аж главной новостью поставили
Вот только и гугл в новостях подобных прогнозов не выдает. Не говоря уж об уважаемых Блумбергах с РБК
Редакция СИА-ПРЕСС
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Сегодня в 16:03
Во-первых, мы не любим императивных указаний от людей, которые не относятся к руководству нашей редакции, уж простите. Удалим материал мы только в том случае, если он не соответствует действительности, а это не так.
Редакция СИА-ПРЕСС
не нравится
Сегодня в 16:06
Читайте на блумберге.ком статью: "Российский нефтяной гигант собрал $44 млрд кэша в тени санкций"
Моби Редакция СИА-ПРЕСС
не нравится
Сегодня в 16:09
Он и не соответствует действительности - в мусорной ссылке, которую вы убрали, такого не было. И на Блумберг изначально не указывали ссылку. И в СМИ, как вы указали, - ничего нет - простой поиск Гугла подтверждает.
Моби Редакция СИА-ПРЕСС
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Сегодня в 16:25
Ну, дык не находите, что надо было сразу ссылаться на конкретную статью на Блумберге, а не писать, мол, СМИ сообщают?
Моби Редакция СИА-ПРЕСС
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Сегодня в 16:34
Поправлюсь тогда - в ПРЕДСТАВЛЕННОМ виде материал не соответствует действительности

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