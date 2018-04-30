​СМИ: Сургутнефтегаз может попасть под ужесточенные санкции США

Инвесторы опасаются введения санкций США против Сургутнефтегаза после того, как гендиректор компании Владимир Богданов 6 апреля был включен в санкционный список, сообщает Bloomberg.

Напомним, у компании самый большой в стране запас наличных — более 44 млрд долларов, более 90 процентов которых хранится в иностранной валюте.

Если компания попадет под санкции, то для нее станут невозможными любые расчеты в долларах. Как отмечают эксперты, сейчас большая часть денег СНГ хранится в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке и российском подразделении «Юникредита». Эти финансовые организации в случае введения санкций смогут продолжать хранить депозиты, но пополнять или продлять их будет проблематично.