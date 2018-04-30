​Ученые: вегетарианские диеты могут предотвратить треть смертей

Минимум треть ранних смертей можно было бы предотвратить, если бы люди отказались от мяса, заявил на конференции в Ватикане профессор в области эпидемиологии и питания в Медицинской школе Гарвардского университета Уолтер Уиллет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова ученого в The Telegraph.

Также с Уиллетом были солидарны и некоторые другие ученые, выступавшие на конференции.

Однако профессора отмечают, что положительный эффект добивается лишь тогда, когда вегетарианские диеты «правильно составлены».