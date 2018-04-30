​Сургутянин украл у мегионца деньги со счастливыми номерами

К полицейским Мегиона обратился 45-летний местный житель, который сообщил о краже денег — трех купюр со «счастливыми» номерами, номиналом в пять тысяч рублей.

Мегионец пояснил, что коллекционирует денежные купюры со счастливыми номерами, и хранит их в своем портмоне. Вернувшись вечером с работы, он обнаружил отсутствие трех купюр.

Полицейские поймали вора, им оказался 34-летний сургутянин, который, как и потерпевший, приехал в Мегион на работу. Он был задержан стражами порядка на железнодорожном вокзале, при попытке покинуть пределы города. При нем были обнаружены две похищенные пятитысячные купюры.

За кражу он может сеть за решетку на два года.