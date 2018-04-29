​Россияне могут получить компенсации за советские сберсчета

В 2018-2020 годах деньги будут выплачиваться всем россиянам, имевшим сберегательный счет на 20 июня 1991 года и не закрывшим его до 31 декабря 1991 года. Но при условии, что раньше они компенсацию не получали или получили не полностью. Об этом сообщает aif.ru.

Люди, родившиеся до 1945 года включительно, могут рассчитывать на сумму в советских рублях, умноженную на три. Остальным установлена двухкратная компенсация.

Также до шести тысяч рублей могут получить наследники вкладчиков, умерших после 2001 года и не успевших получить компенсацию (время закрытия счета не имеет значения).