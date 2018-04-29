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​В Сургуте прошел митинг, посвященный 32-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС

http://admsurgut.ru
http://admsurgut.ru

Вчера в Сургуте. Как сообщает пресс-служба администрации, на торжественном мероприятии у памятной стелы участникам ядерных аварий и катастроф присутствовали заместитель главы города Александр Пелевин, руководители структурных подразделений администрации города, члены Сургутской городской общественной организации «Ветераны Чернобыля», семьи погибших, школьники, представители народных дружин, военно-патриотических клубов, МЧС и те, кто в первые, самые страшные дни противостоял безмолвной и невидимой угрозе, кто устранял последствия катастрофы, и те, кто попал в зону заражения.

В настоящее время в Сургуте проживает около 190 человек — ликвидаторов аварии на ЧАЭС, производственном объединении «Маяк» и из подразделения особого риска. Общее количество пострадавших от радиации – 565 человек.


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Сегодня в 15:14, просмотров: 77, комментариев: 0


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