​В Югре пройдет Форум экологических объединений #ЭкоPRO

18-19 мая в городе Покачи пройдет Форум экологических объединений «#ЭкоPRO». Мероприятие посвящено году добровольцев и волонтера в России, а темой форума стало «Экологическое волонтерство: традиции и инновации».

В программе мероприятия запланирована работа проблемных площадок по темам: волонтерство в сфере охраны окружающей среды; экологического туризма; формирования здорового образа жизни; а также медиаволонтерства и другим темам.

На сайте администрации города желающие могут ознакомиться с подробным положением. Организаторы отмечают, финансирование проезда осуществляется за счет направляющей стороны; проживание, питание, участие в программе – за счет принимающей стороны.