​В Сургуте введен особый противопожарный режим. За любителями шашлыка в лесу будут следить патрульные и квадрокоптер

С 29 апреля по 10 мая в Сургуте введен особый противопожарный режим. В городе организованы патрульные группы и патрульно-маневренных групп, для которых созданы восемь маршрутов патрулирования, с охватом лесопарковых зон, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также гаражно-строительных кооперативов и городских лесов.

Кстати, в помощь патрульным недавно был приобретен квадрокоптер. Его используют в работе пожарно-спасательных служб. Такая мера позволит оперативно обнаружить очаг возгорания, а также нарушителя в лесопарковой зоне, сквере или на территории близлежащих лесов, сообщает администрация Сургута.