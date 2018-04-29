​Педофилу из Нефтеюганска грозит пожизненное

13 октября прошлого года 55-летний житель Пермского края, приехавший в Нефтеюганск для работы по вахте, около одной из школ города схватил за руку 11-летнюю девочку. Мужчина отвел ребенка к запасному выходу здания, где начал гладить ее по спине и животу. Ранее педофил уже был судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В тот же день пермяк совершил аналогичные действия с 10-летней девочкой в другом микрорайоне Нефтеюганска. Помимо этого, установлена причастность педофила к совершению аналогичного преступления 6 февраля 2017 года в четвертом микрорайоне города.

Теперь за содеянное мужчине грозит пожизненное лишение свободы.