​24 мая начнется городской молодежный форум «Город и Я»

С 24 по 27 мая на базе Сибирского легиона (пос. Барсово) пройдет городской молодежный форум «Город и Я».

На протяжении четырех дней у молодых людей из Сургута, в возрасте от 18 до 30 лет, будет возможность посещать образовательные и дискуссионные площадки, тренинги, мастер-классы, выступления экспертов и гостей форума, спортивные игры и культурные мероприятия по трем направлениям: «АРТ-площадка», «Интернет пространство», «Сообщество НКО».

Для участия в форуме «Город и Я» необходимо зарегистрироваться не позднее 15 мая в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по адресу: ais.fadm.gov.ru.

Штаб оргкомитета располагается по адресу: Сургут, улица Республики, 11, кабинет 422А, телефон: 52-57-00, время работы: с 9 до 18 часов.

Отметим, что форум проводится в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургута на 2014 – 2030 годы». Организаторами форума являются Отдел молодежной политики, МАУ ПРСМ «Наше время», МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» и МБУ ПРСМ «Вариант».