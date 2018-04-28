В России продолжается поствыборная раздача ложек дегтя. Об очередной заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, который в эфире российского телевидения предложил обсудить на государственном уровне повышение пенсионного возраста. «Решение по этому поводу так или иначе государству придется принимать. Но принимать аккуратно – так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны, не создать отрицательных настроений среди людей», – цитирует премьера «Эхо Москвы».
Ну вот и началось. Дмитрий Медведев предлагает обсудить повышение пенсионного возраста «на государственном уровне»
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