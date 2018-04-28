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​Двое врачей Сургутской травматологии стали лучшими в Югре // ФОТО

В Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги второго этапа Всероссийского конкурса врачей. Хирург Мария Шишулина и врач ультразвуковой диагностики Елена Подоляко из Травматологической больницы Сургута стали лучшими в своих номинациях. Они представят Югру на заключительном этапе Всероссийского конкурса.

Елена Подоляко работает в Травмбольнице с 2003 года, с ее приходом в учреждении началось активное развитие службы функциональной и ультразвуковой диагностики, внедрены многие методы исследований — УЗИ периферических сосудов, мягких тканей, щитовидной железы, опорно-двигательного аппарата, органов малого таза у женщин и так далее.

Сегодня Елена Ивановна уже применяет в практике высокотехнологичные методики обследований: введение внутрисуставных инъекций под контролем УЗИ, пункционные биопсии и другие. Совместно с нейрохирургами врач проводит интраоперационные исследования головного мозга пациентов. Такой мультидисциплинарный подход во время хирургических вмешательств позволяет с наивысшей точностью выявить локализацию новообразования, его структуру, размеры и распространенность, а также сократить время операции.

Второй конкурсант, который представит Югру на Всероссийском конкурсе, — хирург Мария Шишулина. Она трудится в Травматологической больнице более 14 лет. Нередко в своей работе хирургу необходимо действовать мгновенно, а на принятие решения даются считанные минуты: в больницу поступают пострадавшие после ДТП, тяжелых ранений внутренних органов… И Мария Петровна уже провела десятки сложнейших операций, в том числе экстренных: пациентам с травмой органов грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства различной степени тяжести, с повреждениями магистральных сосудов, а также при ранениях печени, разрывах селезенки, дефектах желудка, желудочно-кишечного тракта и так далее.

Из конкурсной работы Марии Шишулиной: «Я очень счастлива, что выбрала хирургию. Да, это тяжелый труд. Физически и морально. Но когда смотришь на людей, жизни которых продолжаются благодаря твоей работе, твоим знаниям и умениям, то в сердце приходит счастье: живешь не зря…»

Стоит отметить, что всего на региональный этап конкурса врачей поступило 56 работ. Их оценивали руководители медицинских организаций Югры, главные внештатные специалисты, эксперты со всего региона. Победители заключительного этапа будут названы в конце года.


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Сегодня в 11:17, просмотров: 268, комментариев: 0


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