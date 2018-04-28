​В тюменском аэропорту решили отменить бесплатный въезд на парковку, и очень пожалели. Водители устроили бунт

Накануне, 27 апреля, в тюменском аэропорту «Рощино», который управляется компанией «Новапорт» (в ее пакет входят 14 аэропортов России), случился инцидент. Администрация аэровокзала решила, что хватит водителям заезжать на парковку бесплатно и отменила правило, по которому можно было в течение 15 минут проехать через территорию «Рощино», высадить или забрать пассажиров, и ничего за это не платить. Вместо этого автомобилистам предложили акцию «Полчаса с выгодой» – выгода заключается в оплате 50 рублей, что куда меньше, чем тариф за часовую стоянку – 200 рублей, но куда больше, чем бесплатно.

В такому же нехитрому математическому выводу пришли и водители, которые возмутились отсутствием опции бесплатного проезда через парковку и учинили натуральный бунт. Они просто отодвинули полусферы, ограждающие выезд с территории аэропорта и свалили. Руководство «Рощино» такое развитие событий впечатлило, поэтому акцию «Полчаса с выгодой» отменили и вернули возможность бесплатного 15-минутного проезда.

Как пишет портал 72.ru со ссылкой на комментарий менеджмент аэропорта, акцию «Полчаса с выгодой» планировали запустить временно – с 27 апреля по 3 мая, дабы проверить реакцию людей, но реакция была настолько красочной, что эксперимент решили отменить.

Напомним, что компания «Новапорт» в 2017 году обращалась к правительству Югры и акционерам ОАО «Аэропорт Сургут» с предложением выкупить контрольный пакет сургутской воздушной гавани и взяться за ее реконструкцию и управление, но переговоры застопорились. Зато 20 процентов акций нашего международного аэропорта купил другой крупный холдинг – «Аэропорты России», входящий в группу компаний Виктора Вексельберга. Правда, на этом фоне никаких подвижек в менеджменте аэропорта от нового акционера не слышно.

В Сургуте на территорию парковки аэропорта можно заехать и пробыть там 20 минут бесплатно, стоянка от 1 до 5 часов будет стоить 100 рублей/час, от 5 до 24 часов – 200 рублей/час, а полные сутки – 5000 рублей.