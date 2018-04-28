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​Югорчанам доступны операции на сердце с новейшими биопротезами. И это бесплатно

В окружном кардиологическом центре хирурги освоили операцию с новейшим биологическим протезом. И это настоящая история.

Бывает, что у людей сужается аортальный клапан в сердце, тогда им нужно делать операцию и либо их расширять, либо ставить протезы. В ОКД «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» уже давно делают подобные операции, но совсем недавно освоили новый биопротез – Percival S. Исполнил ее кардиохирург Андрей Молчанов.

На днях в кардиоцентр доставили 65-летнюю сургутянку с тем самым диагнозом – сужением аортального клапана. На этом фоне у нее развилась сердечная недостаточность. Ее практически сразу поместили в реанимацию, а затем в рамках подготовки к главной операции сделали прокол в бедренной артерии и «раздули» практически слипшиеся стенки аортального клапана. Ей стало лучше, но доктора, разумеется, не бросили дело на полпути – в течение 40 минут (из которых непосредственно установка протеза через маленький разрез длилась 15 минут) ее прооперировали, а уже через день перевели в стационар.

Помимо того, что была спасена человеческая жизнь, есть еще одна хорошая новость – такая операция доступна всем нуждающимся в подобной помощи югорчанам. Подобный высокий уровень помощи «сердечникам» возможен при огромных инвестициях в госпрограмму развития здравоохранения Югры – только в 2017 году и только на модернизацию кардиологической сферы было направлено более 800 млн рублей.


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Сегодня в 10:06, просмотров: 210, комментариев: 0


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